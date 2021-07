Don Mario Cascone e i 40 anni di sacerdozio celebrati nella "sua" Acate

“Felicissimo di essere sacerdote!”. Lo ha dichiarato al termine dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo, che coincidevano con il 40° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, don Mario Cascone, parroco di Acate, suo paese natale, dall’ottobre scorso. Era il 18 luglio 1981 e in piazza Libertà un giovane di 24 anni, nato e cresciuto nel quartiere di San Vincenzo ( “a pane e Rosario”), dopo 14 anni dall’ordinazione dell’ultimo acatese, Vito Intanno, indossava l’abito talare per imposizione delle mani dal vescovo Angelo Rizzo. Un evento memorabile, il cui regista fu il compianto parroco don Rosario Di Martino, che al centro della piazza fece allestire addirittura un palco.

Domenica, invece, è stata la bella cornice di piazza Crispi a fare da scenario alla cerimonia religiosa, la prima con una folta partecipazione popolare, nel rispetto delle regole anti pandemia, dopo due anni di forzato stop.

Parroco del “Sacro Cuore di Vittoria” di Vittoria per oltre vent’anni e prima in altre sedi con vari incarichi, Cascone è subentrato a don Giuseppe Raimondi, per quello che ha definito probabilmente “l’ultimo percorso del suo Ministero” , nella comunità di cui è stato sempre fiero di far parte e che non ha mai dimenticato.

Teologo morale, conferenziere, giornalista pubblicista, autore di poesie, animatore di gruppi giovanili (fra i giovani che contribuirono al successo della mitica Radio Leader con i suoi spiritosi indovinelli telefonici), don Mario Cascone ha messo comunque sempre al primo posto la sua incessante attività pastorale, apprezzata unanimemente assieme alla sua abilità oratoria e la capacità di “maneggiare” come pochi la lingua italiana.

Emanuele Ferrera