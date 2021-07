Mafia a Solarino, il pm chiede 20 anni per il reggente Massimo Calafiore

Chieste pesanti condanne per boss e gregari di Solarino, coinvolti nell'inchiesta 'San Paolo' La sentenza è attesa per il prossimo 4 novembre dal Gup di Catania. Il pm, Alessandro Sorrentino, ha chiesto 20 anni di carcere per Massimo Calafiore e per Giuseppe Calafiore. Il primo ritenuto il reggente, il secondo il suo luogotenente del clan che operava fra Floridia e Solarino.

Per Antonino Aparo la pubblica accusa ha chiesto 12 anni di carcere. L'imputato è stato ammesso al giudizio abbreviato. Nella prossima udienza toccherà al legale difensore, di Aparo, l' avvocato Nino Campisi, svolgere la propria arringa.

Secondo l’accusa, Aparo dal carcere di ’Opera a Milano, dopo avere concluso il periodo di detenzione in regime di 41 bis, avrebbe impartito ordini per la ripresa delle attività illecite sul territorio. Lui, però, ha sempre rigettato tale ipotesi sostenendo di non avere inviato alcuna missiva dal carcere né di avere avuto alcun rapporto con Massimo Calafiore. Anzi, nel mese di febbraio, ha scritto una lettera al sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, con cui ha dichiarato di essere un uomo nuovo, invitando i suoi concittadini a denunciare coloro che si presentassero a nome suo per fatti illeciti e chiedendo scusa per il suo passato burrascoso che ha provocato dolore a tante persone.

Forte della sentenza della Corte di Cassazione, che ha annullato due capi d’imputazione, soprattutto quello relativo all’associazione mafiosa, il solarinese Massimo Calafiore, difeso dall’avvocato Domenico Mignosa, conta anch’egli di chiarire la posizione e chiudere già subito la partita con la giustizia.

Il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto, quindi, la condanna a10 anni di reclusione per Salvatore Mazzaglia e 8 anni per Victor Andrea Junior Mangano. All’udienza del 4 novembre il Gup deciderà anche per l’applicazione della pena su richiesta delle parti per tutti gli imputati che hanno optato per il patteggiamento. Il 20 settembre, invece, dovranno comparire nell’aula del tribunale tutti gli altri imputati che verranno processati con il rito ordinario.