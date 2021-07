Acqua: domani rubinetti a secco a Catanzaro, emergenza idrica

Sorical ha reso noto all'amministrazione comunale che domani, martedì 20 luglio, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione sulla condotta Santa Domenica, si verificheranno disagi nell'erogazione idrica in gran parte della città. In particolare, è riferisce il Comune, l'interruzione sarà totale dalle 7 alle 12, successivamente, fino alla mezzanotte, la prosecuzione dei lavori comporterà una riduzione della portata idrica del 30 per cento. Ad essere interessate dal disservizio saranno le utenze dei quartieri Gagliano, Mater Domini, Sant'Antonio, viale de Filippis, Cava, Siano, Santo Janni, parte del centro storico e l'area compresa fra le vie Rossi e Indipendenza. "Dopo aver ricevuto l'ennesima comunicazione su sospensioni di un servizio fondamentale - affermano il Capo di gabinetto Antonio Viapiana e l'assessore ai Lavori pubblici Franco Longo - abbiamo immediatamente richiesto a Sorical la convocazione di un incontro urgente al fine di affrontare la questione della ormai permanente carenza idrica in città. Considerata l'assoluta urgenza che ormai caratterizza questo problema, attendiamo un riscontro da parte di Sorical, nel più breve tempo possibile, con l'obiettivo di concertare tutte le soluzioni più utili per ridurre i disagi della cittadinanza, in un periodo particolare come quello estivo".