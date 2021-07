Modica, appaltati i lavori per il raddoppio dell’asse viario “Polocommerciale”

Applicando un ribasso del 34,599% la ditta Farel Impianti Srl di Favara si è aggiudicata i lavori per il completamento e raddoppio dell’asse viario Polocommerciale di Modica. L’importo, interamente finanziato da fondi ex Insicem, è di 1.652.467,01 a base d’asta. Nei prossimi giorni verranno completati gli ultimi passaggi burocratici dopo di che potranno avere inizio i lavori. Al termine risulterà completato l’asse viario del PoloCommerciale, a partire dalla rotatoria di via Sacro Cuore che si congiungerà con il tratto già riqualificato che comincia dalla rotatoria di via Resistenza Partigiana. Nel progetto è prevista la costruzione di un marciapiede di 3 metri attrezzato con aree a verde e panchine, e l’installazione dell’illuminazione pubblica a led.