Via D'Amelio, il ministro Lorenzo Guerini: ricerca della verità senza sosta

"Ricordare Paolo Borsellino che perse barbaramente la vita 29 anni fa insieme agli agenti della scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, significa seguire il suo insegnamento e cogliere il senso della strada da lui tracciata". Cosi' il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una nota. "La ricerca della verita' sul tragico attentato di Via D'Amelio, un attacco al cuore delle Istituzioni della Repubblica, deve continuare senza sosta. Le figure di giudici come Falcone e Borsellino, che hanno pagato con la vita la loro rettitudine e fedelta' allo Stato, deve richiamare tutti alle proprie responsabilita'" ha aggiunto Guerini che proprio durante la sua recente visita al Comando della Legione Carabinieri Sicilia, a inizio luglio, aveva deposto un omaggio floreale al monumento in memoria della Strage di Capaci ricordando che proprio grazie al loro esempio sono stati ottenuti importanti risultati nella lotta alla mafia.