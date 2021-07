L'assessore alla Salute Razza in visita all'ospedale 'Garibaldi' di Catania

L'assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha compiuto stamane una doppia visita nell'ospedale Garibaldi - Nesima di Catania, dove ha potuto ammirare le novità tecnologiche recentemente introdotte nelle unità operative di Oftalmologia e di Diagnostica Radiologica. Accompagnato dal direttore generale dell'Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola, Razza si è recato dapprima nella sala operatoria oculistica, dove ha potuto ammirare i nuovi strumenti messi a disposizione dell'equipe diretta dal dott. Antonio Marino. Si tratta di due innovativi microscopi hi-tech, lo Zeiss e il Leica, e di specifici strumenti mininvasivi, anche di carattere tridimensionale, capaci di rendere le procedure chirurgiche meno traumatiche rispetto al passato, soprattutto riguardo al trattamento di patologie come quelle della retina, della cornea, del glaucoma e della cataratta. Subito dopo Razza si è spostato nel reparto di Diagnostica Radiologica, diretto dal dott. Vincenzo Magnano, dove non solo sono stati ridisegnati i percorsi e l'impiantistica di percorso, ma è stata anche rinnovata la sezione di radiologia interventistica, struttura di raccordo fondamentale per le alte specialità e per le aree oncologiche. Attraverso la spiegazione del dott. Magnano, l'Assessore ha anche avuto modo di ammirare la funzionalità del nuovo ecografo multidisciplinare di ultima generazione, diretto all'esecuzione delle biopsie con tecnica di sovrapposizione di immagini RM o TC, della TAC 64 strati, particolarmente utile nelle patologie oncologiche e vascolari, del nuovissimo Angiografo monoplanare, che prevede la possibilità di eseguire in corso d'esame una scansione TC in corso di angiografia, nonché del Telecomando digitale.