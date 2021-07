Siracusa, ucciso da moto pirata: sdegno e insulti sui social al motociclista

Non gli ha prestato soccorso dopo averlo investito. E' morto dissanguato in viale Paolo Orsi, mentre stava per attraversare la strada. Una vita difficile quella di Alduccio (nella foto), 56 anni, senza fissa dimora. Nella zona lo ricordano come un uomo buono che non faceva male a nessuno. E sempre col sorriso tra le labra. I social si sono scatenati contro l'investitore. Lo invitato a costituirsi, anche perchè avrebbe le ore contate e la polizia municipale sta passando al setaccio alcuni filmati. “Per te che hai deciso per la vita di un essere vivente - scrivono sui social - scappando e lasciandolo agonizzante a terra, facendolo morire dissanguato, mi auguro che la voce della tua coscienza ti tormenti per il resto della tua miserabile vita!”. La vittima probabilmente non aveva parenti. Sui social era stata lanciata l'idea di fare una raccolta fondi per affrontare le spese mortuarie per dargli una degna sepoltura. Ma un'agenzia funebre di Priolo Gargallo si è resa disponibile ad affrontare le spese per le esequie funebri.

L.M.