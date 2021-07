Boxe, il bagherese Ignazio Crivello sfida Ivan Zucco per il titolo Supermedi a Verbania

Sara' il pugile siciliano Ignazio Crivello a contendere il titolo dei pesi supermedi al campione italiano in carica Ivan Zucco, che per la prima volta dovra' difenderlo dopo averlo conquistato contro Luca Capuano, costretto al ritiro al sesto round il 16 aprile a Milano. Sede dell'incontro, fissato per mercoledi' 28 luglio, sara' il "Centro Eventi Il Maggiore" di Verbania, citta' d'origine proprio di Zucco, che dunque sara' sostenuto dal pubblico di casa. Ma Crivello, bagherese di 31 anni, e' pronto a lottare per conquistare l'ambito titolo dopo un primo semestre del 2021 in cui e' arrivata a marzo una convincente vittoria ai punti a Malta contro il pugile locale Christian

Schembri. Questo successo, venuto peraltro dopo un infortunio che lo aveva costretto ad alcuni mesi di stop, ha permesso al siciliano di scalare la classifica e di portarsi al terzo posto nazionale nei supermedi, agguantando cosi' con maggior velocita' la possibilita' di giocarsi il titolo contro il campione in carica. In palio avrebbe dovuto esserci anche il titolo italiano dei pesi welter, ma il campione in carica Nicholas Esposito e' risultato positivo al coronavirus e il combattimento con Emanuele Cavallucci e' stato annullato. Sul ring nel corso della riunione anche il peso massimo leggero al debutto professionistico Oronzo Birardi, il peso piuma Francesco Grandelli e il peso superwelter Cristian Cangelosi. La diretta degli incontri sara' garantita sul canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana, mentre sul sito della Gazzetta dello Sport saranno trasmessi i combattimenti piu' prestigiosi.