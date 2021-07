Palermo, sequestrati al porto due quintali di alimenti mal conservati

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato al porto di Palermo prodotti alimnetari scaduti. Un autotrasportatore originario del Bangladesh viaggiava con 195 kg di vari generi alimentari in pessime condizioni igienico-sanitarie e gia' pronti per essere immessi sul mercato.

I prodotti alimentari erano giunti in porto a bordo di un furgoncino, imbarcatosi a Napoli la sera prima, risultato, all'atto del controllo, sprovvisto delle prescritte autorizzazioni sanitarie e privo di un sistema di refrigerazione. Proprio la totale assenza di un vano refrigerato a temperatura controllata ha fatto si' che, dopo una notte di navigazione, i due quintali di carne e pesce arrivassero nel capoluogo in evidente cattivo stato di conservazione.

Pertanto, le Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro penale dei prodotti avariati e, una volta accertata la loro inidoneita' al consumo umano grazie all'intervento degli ispettori sanitari dell'ASP, alla loro distruzione, scongiurando cosi' che il prodotto potesse giungere a destinazione in qualche esercizio commerciale palermitano. Il responsabile del trasporto e' stato contestualmente segnalato alla locale Autorita' Giudiziaria per detenzione, ai fini della preparazione o somministrazione, di cibi e bevande in cattivo stato di conservazione o di alterazione.