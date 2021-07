Ponte sullo Stretto di Messina, flash mob di Goletta Verde

"Basta bugie sullo Stretto di Messina è il grido degli attivisti di Goletta Verde che domani alle 16 daranno vita a un flash mob a Capo Peloro, presso la spiaggia libera a lato del Lido Horcynus Orca. Un flash mob combinato, via terra e via mare, con i volontari del territorio, per dire no alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. "Parti politiche a favore della realizzazione dell'opera in nome di un fantomatico miglioramento dei collegamenti tra l'isola e il resto del Paese, studi di fattibilità e consulenze tecniche, tante risorse impiegate senza ottenere risultati utili. Un dejavu - si legge in una nota degli ambientalisti - Un copione già visto, sempre condito da tante bugie, anche per i precedenti governi che ha sempre portato ad un nulla di fatto. La costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, nonostante gli scarsi risultati sin ad oggi, in maniera ciclica ritorna tra gli argomenti discussi dai governi di turno, ora l'occasione è l'arrivo dei fondi europei da destinare al Recovery plan italiano".