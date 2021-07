Unicredit, donazione all'Associazione di volontariato "Agape" di Pachino

L'acquisto di condizionatori per la sede dell'Associazione di volontariato AGAPE di Pachino e di una casetta in legno da utilizzare come luogo di esposizione dei manufatti realizzati nei laboratori e' stato reso possibile grazie alla donazione di UniCredit.

L'Associazione di volontariato AGAPE gestisce dal 2000 a Pachino un Centro diurno che ospita disabili che svolgono diverse attivita' di laboratorio quali teatro e drammatizzazione, manualita' varia, ceramica, lettura creativa e attivita' ludico-ricreative. L'obiettivo e' quello di consentire agli ospiti della struttura di esprimere le proprie risorse, potenzialita' e doti creative favorendo, nel contempo, l'avvio di percorsi strutturati e continuativi di integrazione lavorativa. I condizionatori acquistati, grazie alla donazione di UniCredit, sono adatti alla climatizzazione sia estiva che invernale e hanno reso piu' accogliente e confortevole il soggiorno presso il Centro di tutti gli ospiti. L'acquisto della casetta in legno ha invece consentito di avere uno spazio dedicato a luogo di esposizione dei manufatti realizzati nei diversi laboratori, da quelli in ceramica (bomboniere e articoli da regalo) alle confetture e prodotti trasformati (marmellate, derivati da pomodorino, biscotti, ecc.). "La donazione di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - e' stata finanziata dalla 'UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilita' sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarieta' portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano nell'isola".