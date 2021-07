Scicli, la Lega: emergenze igiene urbana e crisi idrica

"Un’estate da dimenticare, un duro colpo alla quotidiana vita dei cittadini sciclitani, del turismo e di tutto territorio già penalizzato, di suo, dall’emergenza Covid. La gestione della raccolta dei rifiuti urbani è un disastro annunciato da tempo". Lo afferma una nota della Lega di Scicli a firma del segretario cittadino Pierluigi Aquilino, del consigliere comunale Enzo Giannone e del coordinare provinciale Salvo Mallia.

"L’intero territorio - continua la nota - martoriato dalle numerose discariche abusive sparse dappertutto, soprattutto nelle borgate. Rifiuti lasciati sui bordi di molte strade comunali che, sebbene il cittadino può essere incivile, l’ente comunale, comunque, ha il dovere di garantire la pulizia delle strade dai rifiuti che sono causa anche di malattie gravi. Un biglietto di benvenuto vergognoso per chi visita il nostro territorio che nemmeno il buon Camilleri sarebbe riuscito a raccontare in una delle sue storie del Commissario Montalbano. Nulla si è fatto nemmeno per vigilare il territorio da questi atti di inciviltà con l’aiuto della telesorveglianza e garantire anche la sicurezza dei cittadini. Non da meno è l’emergenza idrica in tutto il territorio che ha lasciato un segno pesantissimo nella vita dei cittadini costretti a recuperare i bidoni per prendere dell’acqua in due soli autobotti. Un sistema disastroso che ha obbligato i cittadini, necessariamente, a ordinare l’acqua dalle autobotti private pagando ciò che invece gli spetta di diritto: l’acqua, appunto. Di fatto i cittadini hanno pagato l’acqua per ben due volte".