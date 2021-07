Favignana, turista francese cade da scogliera e si lussa spalla: salvato

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell'82° CSAR dell'Aeronautica Militare per soccorrere un uomo con una spalla lussata nella zona della scogliera di Cala Rossa a Favignana (TP). Il turista, 46 anni, di nazionalita' francese, era scivolato per alcuni metri durante la risalita della scogliera provocandosi la lussazione di una spalla e diverse escoriazioni. A lanciare l'allarme tramite cellulare e' stato un amico dell'uomo. In pochi minuti da Palermo sono partiti due tecnici di elisoccorso della stazione di soccorso alpino "Palermo" per raggiungere il campo sportivo di Castellammare del Golfo. Grazie alla collaborazione del Comune di Castellammare tramite la Polizia Municipale, e' stato reso possibile l'accesso all'interno del campo sportivo dei due tecnici del soccorso alpino che sono stati imbarcati da un elicottero dell'Aeronautica Militare, proveniente dall'aeroporto di Birgi. Il velivolo, un HH 139, ha poi raggiunto Favignana e sbarcato i due tecnici di elisoccorso del soccorso alpino a pochi metri dall'infortunato, che e' stato imbracato col triangolo di evacuazione e recuperato a bordo con il verricello. L'uomo e' stato poi sbarcato nella piazzola dell'ospedale di Trapani dove lo attendeva il personale del 118 con un'ambulanza. All'operazione di recupero hanno prestato il loro supporto anche i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto di Trapani.