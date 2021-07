Siracusa, investito e ucciso in viale Paolo Orsi: il pirata si è costituito

Ha un nome ed un cognome il motociclista pirata della strada che ha investito e ucciso lo scorso sabato sera, Aldo Caruso, 56 anni, mentre attraversava a piedi viale Paolo Orsi a Siracusa. L'investitore che deve rispondere di omicidio stradale e omesso soccorso, è un 35enne siracusano, del quale non sono state fornite le generalità. Accompagnato dal suo avvocato di fiducia si è presentato alla polizia municipale, cercando in qualche modo di difendersi. Intanto sono spuntati i fratelli della vittima che si sono rivolti all'avvocato Emanuele Scorpo che dovrà assisterli nel procedimento penale contro l'investitore. E' stato il legale a puntualizzare che Aldo Caruso non è mai stato abbandonato dalla famiglia e nonostante avesse scelto una vita da clochard, aveva rapporti con i suoi fratelli, 4 maschi e tre femmine. Adesso è proprio la famiglia a chiedere giustizia per la morte di Aldo Caruso.