Ars approva per un solo voto ddl su mini sanatoria

Per un solo voto a scrutinio segreto, 23 favorevoli e 22 contrari, l'Ars ha approvato il ddl stralcio con un solo articolo (il 20) che prevede la cosiddetta "mini-sanatoria" nelle zone ad inedificabilità relativa. Contrari Pd e M5s.

La decisione di separare l'articolo 20 dal resto del disegno di legge sull'edilizia era stata presa dalla Presidenza dell'Ars anche alla luce del rischio di una possibile impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri. Il presidente Gianfranco Miccichè ha dunque separato il destino della "mini-sanatoria" da quello del ddl sull'edilizia, per far sì che una eventuale impugnativa non blocchi ulteriormente il resto delle norme di settore contenute negli altri articoli del ddl approvato questo pomeriggio.