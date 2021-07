Rissa con sparatoria in un locale a Taranto: 9 feriti

Rissa con sparatoria la notte scorsa in un noto locale di San Vito, borgata sul mare a pochissimi chilometri da Taranto. E' avvenuta intorno alle 2 e sarebbero stati sparati diversi colpi di pistola, alcuni dei quali andati a segno ed hanno raggiunto agli arti inferiori quanti erano in quel momento nel locale. Si tratta di feriti lievi. Nessuno corre pericolo di vita. Non si conoscono ancora le ragioni della rissa. Sul posto le forze dell'ordine mentre le indagini sono affidate alla Polizia. Visionate anche le immagini della videosorveglianza del locale - con discoteca e stabilimento balneare - che quando c'e' stata la rissa con sparatoria, era affollato.