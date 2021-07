Priolo, reati contro il patrimonio: un anno e mezzo agli arresti in casa

I militari della Stazione Carabinieri di Priolo Gargallo hanno arrestato un 41enne in ottemperanza ad un ordine di carcerazione, per esecuzione pena, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Il soggetto dovrà scontare circa un anno e mezzo di reclusione in regime di detenzione domiciliare. La pena è stata determinata dalla somma di più condanne emesse per la commissione di svariati reati contro il patrimonio e l’Amministrazione della Giustizia perpetrati tra il 2008 e il 2019.