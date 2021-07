Siracusa, telecamera del 118 filma l'incidente mortale in viale Paolo Orsi

E' stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso il 35enne che a bordo della sua moto Honda sabato scorso ha investito e ucciso, Aldo Caruso, 71 anni, in viale Paolo Orsi, ingresso sud di Siracusa. Il centauro, accompagnato dal suo avvocato, Junior Celesti, ha deciso di costituirsi ieri pomeriggio in Procura dove il pm Andrea Palmieri, lo ha interrogato. L'uomo, personaggio conosciuto a Siracusa, ha detto di essere scappato per paura. Nell'incidente è caduto, ma invece di verificare le condizioni della persona investita, è fuggito. L'incidente costato la vita a Caruso, sarebbe stato ripreso da un'ambulanza del 118 che in quel momento si trovava a transitare in viale Paolo Orsi ed il filmato è stato consegnato alla polizia municipale che ha svolto le indagini. Il pm ha disposto il sequestro della moto e del casco, mentre la salma non è stata restituita ai fratelli della vittima che si sono costituiti in giudizio, assistiti dall'avvocato Emanuele Scorpo. Considerate le difficoltà economiche della famiglia, sarà il Comune di Siracusa a farsi carico delle onoranze funebri di Caruso.