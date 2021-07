Alarm Phone: 100 migranti in difficoltà a Malta

Un barcone con 100 persone a bordo in pericolo in zona Sar Malta. A segnalarlo è Alarm Phone. "Hanno chiamato di notte e detto che imbarcavano acqua e hanno esaurito l'acqua potabile - scrive su Twitter -. Molte persone si sentivano male. Non sappiamo se il loro motore stia funzionando o siano sono alla deriva. Le autorità sono informate da 7 ore". Secondo Alarm Phone i migranti avrebbero chiesto aiuto alle forze armate maltesi senza ricevere risposta. "E così che il centro di coordinamento di soccorsi maltese si prende cura di persone in pericolo. Devono essere cercate ora! Temiamo ore di non assistenza o respingimento illegale in Libia", conclude Alarm Phone.