Vittoria, presentato al Comune il progetto di manutenzione della rete idrica

E' stato presentato al Comune di Vittoria il progetto esecutivo dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla rete idrica comunale – primi interventi urgenti ed indifferibili”. Il progetto prevede di realizzare lavori per circa 380.000 euro su un importo complessivo della spesa 513.000 euro.

La consegna dei lavori avverrà tra alcuni giorni, con un primo importante intervento di sostituzione di organi di manovra ormai vetusti e non funzionali. Si proseguirà con il resto degli interventi previsti di sostituzione di tratti ammalorati, conseguendo così il duplice vantaggio di diminuire le perdite e aumentare le pressioni in rete. In definitiva, si conta di ottenere una più efficace distribuzione della risorsa idrica alla cittadinanza.

Inoltre, l’Amministrazione ha inteso avviare le seguenti misure a medio-lungo termine:

- Si è redatto un progetto – molto più esteso e importante dal punto di vista della spesa - di fattibilità tecnico-economica di rifacimento della rete idrica comunale, le cui schede riepilogative sono già state trasmesse alla competente Assemblea Territoriale Idrica per l’acquisizione del finanziamento;

- con riferimento a tale progetto, si è attivata una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) dell’Università degli Studi di Catania, finalizzata allo “Studio per l'ottimizzazione del rifacimento e della gestione della rete idrica del Comune di Vittoria mediante l'introduzione di tecnologie innovative per la telemisura e il telecontrollo finalizzate alla riduzione della dispersione della risorsa idrica e alla razionalizzazione del servizio di distribuzione”.

Le attività previste in seno alla convenzione attivata con l’Università di Catania stanno proseguendo regolarmente: si è attualmente nella fase di definizione del modello matematico di simulazione del funzionamento della rete idrica. Si è inoltre effettuato un primo sopralluogo per avviare la campagna di misurazioni, il che consentirà di tarare il modello, quindi lo sviluppo di più efficienti modalità di esercizio della rete, per effetto della verifica ed eventuale modifica delle manovre effettuate dagli operatori. Infine, lo studio consentirà di orientare la progettazione esecutiva relativa all’intervento di manutenzione straordinaria di più ampio respiro, nell’ottica di conseguire più elevati livelli di servizio. Sempre con riferimento al progetto di rifacimento della rete idrica comunale, si è provveduto a inoltrare le schede dell’intervento all’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Ragusa, al fine dell’inserimento dello stesso nella Programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

Frattanto, prosegue l’attività di manutenzione ordinaria della rete. Nel caso di disservizi all’erogazione, si provvede altresì a fornire l’approvvigionamento idrico sostitutivo a mezzo autobotte, come da Regolamento approvato con deliberazione della Commissione straordinaria del 5 giugno 2020.