Scoglitti, di sera isola pedonale: bici e monopattini vietati

Sarà vietato circolare nell'isola pedonale di Scoglitti con biciclette, monopattini e skateboards dalle ore ventuno alle due della notte. La Commissione Straordinaria del Comune, con ordinanza n. 76 del 21 luglio ha deciso di regolamentare la circolazione viaria riservata a mezzi diversi dai veicoli, soprattutto nelle ore serali. Tale ordinanza, adottata per la salvaguardia e la sicurezza dei pedoni che transitano nel centro di Scoglitti, dispone che:

• all’interno delle vie del centro di Scoglitti è vietata la circolazione dei velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare o elettrici o a pedalata assistita, ai monopattini elettrici e non, ovvero alle tavole a rotelle (skateboards);

• l’ingresso all’interno dell' area pedonale sarà comunque consentito ai veicoli in questione purché condotti a mano, ai velocipedi, anche giocattolo, condotti da minori di 6 anni, purché accompagnati da maggiorenni.

La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono tenuti a far rispettare l'ordinanza. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa che varia da 83 a 326 euro, mentre il pagamento ridotto, entro 60 giorni, dalla data dell'ammenda è pari a 83 euro. Se la multa viene pagata entro 5 giorno il pagamento è pari a 58,10 euro.