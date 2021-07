Vaccino, il sindaco di Pozzallo: riprogrammare drive in nei comuni iblei

"Il notevole aumento dei positivi in provincia di Ragusa, impone ormai la riprogrammazione dei Drive-in in tutti i Comuni. Se non si individuano con urgenza gli asintomatici e i paucisintomatici, non si puo' assolutamente bloccare la diffusione del contagio. Si auspica ancora una volta, che gia' nella giornata odierna, le Autorita' Sanitarie comunichino ai Sindaci il calendario dei Drive-in in tutti Centri della Provincia. Non sono possibili ulteriori ritardi". Cosi' il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna.