Catania, maltratta la convivente: denunciato dalla Polizia

La Polizia di Catania ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia. Intorno all’1:30 gli agenti intervenivano in via Di Prima ove era stata segnalata una violenta lite; sul posto la richiedente, una giovane colombiana, riferiva che il convivente l’aveva aggredita verbalmente per una banale discussione legata a richieste di denaro. La donna dichiarava, inoltre, che gli atteggiamenti aggressivi del compagno avevano assunto da qualche anno il carattere dell’abitualità, anche per l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte di quest’ultimo. Pertanto, sulla base delle informazioni assunte l’uomo veniva deferito in stato di libertà.