Torna ad Avola 'Art'è Cultura': il debutto l'1 agosto con un omaggio a Franco Battiato

Grazie al sindaco di Avola, Luca Cannata, l'assessora alla Cultura Simona Caldararo e tutta l'amministrazione comunale, Art'è e cultura torna in auge dopo un duro anno di pandemia.

Durante l'intervista il direttore artistico della manifestazione, Salvo Guastella insieme ai membri del Comitato per il Teatro, esprime con entusiasmo e impazienza la voglia di presentare i nuovi spettacoli all'interno del cortile in pietra (Palazzo di Città). La manifestazione è composta da 5 appuntamenti di cui 4 musicali e 1 teatrale (prosa).

Il primo spettacolo avrà luogo l'1 di agosto con il concerto “Lo Spazio e La Luce di Franco Battiato “ coordinato da Cristina Ligioi con Angela Nobile Quintet e Francesco Di Lorenzo, in un viaggio verso i più grandi successi del maestro Battiato.

Si prosegue l'8° agosto con lo spettacolo teatrale di prosa coordinato e diretto da Tatiana Alescio intitolato “Adele Centini, Vedova Isastia” il personaggio è liberamente tratto del romanzo “Le casa del malcontento” di Sacha Naspini edizioni Eo.

Il 13 di agosto L'agape Ensemble presenterà un concerto proposto dal maestro Salvo Guastella diviso in vari momenti musicali che spazieranno tra musica siciliana, musica spagnola, canzoni Italiane e un piccolo omaggio al maestro Ennio Morricone .

Il 25 di agosto avrà luogo il “ Concerto da Oscar “ con l' ensemble trio di Antonio Carretta, che presenterà un viaggio attraverso le colonne sonore dei film più famosi, spettacolo proposto da Giuseppe Campisi.

La manifestazione terminerà con l'ultimo spettacolo il 29 di agosto, con il concerto “Portraitis Woman in Love Ritratti di Donne innamorate “ un percorso musicale di arie e brani celebri che descrive le molte sfaccettature dell'amore Femminile Proposto da Ivana Bordonaro