Macconi 1943, lo sbarco degli Alleati nel ricordo dei pochi superstiti

I luoghi dello sbarco alleato del 1943, nel tratto di mare compreso tra Scoglitti e Gela, sono stati sempre meta di reduci di quei tragici eventi e in particolare di comitive di americani. Raramente, invece, gruppi di ex soldati tedeschi sono tornati a rivedere il suolo che difesero, finché poterono, assieme agli italiani. Oggi i superstiti hanno più di novant’anni e i loro ricordi, pur riconoscendo qualche luogo, sono sempre più vaghi, sfumati o del tutto cancellati.

Un folto gruppo di statunitensi alcuni anni fa cercava nella spiaggia di Cammarana una chiesetta, una cappelletta o edicola sacra dove uno di loro era stato colpito per cinque volte al torace e ne mostrava ancora i segni alla guida che li accompagnava. Ma la loro destinazione, consultate con attenzione le vecchie carte topografiche del tempo, li avrebbe condotti a Marina di Acate.

L’episodio è raccontato dall’illustre grecista Virgilio Lavore, che riposa nel cimitero di Acate, al cui territorio dedicò approfonditi studi storici e archeologici con un apprezzabile lavoro su un’interessante epigrafe romana.

“La comitiva si sparpagliò sulla spiaggia e i reduci – scrive Lavore - riuscirono quasi tutti a ricostruire l’ambiente e il punto di quel loro drammatico D Day. Qua era morto Johnny, proprio sulla battigia, appena saltato giù dallo zatterone da sbarco, là era stato ferito Samuel…più in fondo, ai piedi di quella duna, quanti altri erano stati falciati da un nido di mitragliatrici pesanti! Ma la chiesetta dov’era? Dov’è? Non te la sarai sognata? E no!..magari”.

Emanuele Ferrera