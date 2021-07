Covid, fuori controllo l'aumento dei contagi nel Ragusano: 673 positivi

Sembrano fuori controllo i casi di contagi Covid nel Ragusano: nelle ultime 24 ore si sono registrate 106 persone in più contagiate rispetto al giorno precedente. Numeri preoccupanti a Vittoria ( 60 contagi in più in un giorno), e Ragusa (22 in più). Vittoria fa registrare complessivamente 175 positivi, Ragusa 142, Santa Croce Camerina 105, Comiso 84, Pozzallo 65. Il sindaco di quest'ultimo comune, Roberto Ammatuna, chiede all'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa di riprogrammare in tutti i comuni iblei i "drive in" per i test covid, in modo da intercettare gli asintomatici e i poco sintomatici, visto il preoccupante aumento dei casi. Il report Asp del 21 luglio segnala complessivamente 673 positivi: 650 in isolamento domiciliare, 17 ricoverati in ospedale e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I morti sono 277: l'ultimo decesso (una donna di Pozzallo) si è registrato due giorni fa. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 8 Acate, 5 Chiaramonte Gulfi, 84 Comiso, 3 Giarratana, 15 Ispica, 31 Modica, 1 Monterosso, 65 Pozzallo, 142 Ragusa,

105 Santa Croce Camerina, 16 Scicli, 175 Vittoria.