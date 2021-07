Vittoria, cordoglio per la morte della professoressa Maria Teresa Millefiori

La Commissione straordinaria del Comune di Vittoria esprime cordoglio per la scomparsa della professoressa Maria Teresa Millefiori in Alfieri, docente di lingua e letteratura italiana al Liceo Classico "Cancellieri" e successivamente al Magistrale "Mazzini" di Vittoria.

"Alla professoressa Millefiori la città è riconoscente per la donazione alla biblioteca Comunale della poderosa collezione dei volumi e dei saggi antichi e moderni, che appartenevano al marito, il professore Angelo Alfieri.

Un dono prezioso che ha arricchito la biblioteca nelle sue sezioni, oggi dedicata al compianto consorte.

Ricordiamo la professoressa Millefiori in Alfieri per il suo attivo impegno sociale e culturale, come ad esempio il premio "Maria Grazia Cutuli" riservato agli studenti delle scuole superiori della città.

Alla famiglia rivolgiamo le nostre condoglianze per la dolorosa scomparsa"- ha scritto la Commissione straordinaria