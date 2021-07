Passata di pomodoro di Coldiretti a chi si vaccina ad Alcara Li Fusi

L'impennata dei contagi fa tornare anche in Sicilia l'incubo chiusure e per questo l'attività di Coldiretti per incoraggiare il vaccino diventa ancora più importante. Dopo la bottiglia d'olio offerta qualche settimana fa, oggi ad Alcara Li Fusi (Messina) la Coldiretti regala a chi si vaccina una confezione di passata di pomodoro "Siccagno di Valledolmo", un pomodoro raccolto a mano e prodotto senz'acqua, una tecnica di coltivazione unica dell'entroterra siciliano, nei Comuni di Valledolmo e Sclafani Bagni, nel Palermitano. A coordinare la donazione il vice direttore di Coldiretti Messina Carmelo Tarantino e il responsabile dell'hub vaccinale di Capo d'Orlando, Giuseppe Iannì. "Da quando è iniziata l'emergenza Covid - sottolinea Tarantino - la Coldiretti non si è mai fermata. Nella prima fase abbiamo contribuito a portare il cibo a domicilio incrementato notevolmente il nostro supporto solidale alle famiglie bisognose. Adesso stiamo contribuendo alla fase forse più importante: la vaccinazione. Siamo impegnati insieme alle istituzioni - aggiunge - per fare quello che oggi abbiamo fatto ad Alcara Li Fusi: aiutare i cittadini a vaccinarsi perché il vaccino è l'unica arma a disposizione per vincere questa guerra".