Sindaco di Santa Croce Camerina consegna beni confiscati a parrocchia

Stamane a Santa Croce Camerina (Ragusa) il sindaco Giovanni Barone ha consegnato a Don Salvatore Puglisi, parroco della Parrocchia San Giovanni Battista, don Salvatore Puglisi, le chiavi di un immobile confiscato alla mafia. Si tratta di tre unità immobiliari che costituiscono un unico fabbricato in località Caucana, in Via delle Ortensie. La cerimonia di consegna si è svolta nell'Ufficio Tecnico dopo la sottoscrizione di un contratto di concessione decennale che prevede anche la possibilità di rinnovo di ulteriori 10 anni. Il sindaco si è soffermato sulla importanza dell'azione amministrativa di rafforzare la cultura della legalità anche con l'affidamento di questi immobili, che con Decreto dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni erano stati sequestrati e confiscati per la successiva utilizzazione. Don Salvatore Puglisi, con la partecipazione all'Avviso pubblico, ha confermato l'impegno di tutta la Parrocchia sull'obiettivo di utilizzare i beni per la realizzazione di attività sociali senza fine di lucro rivolte a tutto il territorio comunale e ha garantito che provvederà a trasmettere annualmente una relazione dettagliata sull'attività sui risultati raggiunti.