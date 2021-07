Fondazione Terzo Pilastro dona 700 mila euro in buoni pasto a 9 Comuni siciliani

Continuando l'azione di sostegno alle famiglie che vivono la crisi economica aggravata dalla pandemia da Covid-19, dopo un primo investimento nel 2020, la Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale ha stanziato ulteriori 100.000 euro per il Comune di Palermo e altrettanti per i comuni di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Siracusa e Trapani per complessivi 700.000 euro, per offrire buoni pasto e spesa alle famiglie siciliane in difficoltà. "Ancora una conferma di grande attenzione alla nostra città e alle sue fragilità umane, sociali, oltre che alle sue bellezze ambientali e storiche. Un contributo al rispetto della persona, di ogni persona, e alla costruzione di comunità, in alternativa ad egoismi individualistici e a soffocanti appartenenze a gruppi chiusi", ha detto il sindaco di Palermo Orlando. La Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, che ha sede a Roma, ma opera anche oltre i confini nazionali, non è nuova a queste iniziative e nel corso dell'emergenza sanitaria ha già donato in Sicilia 400 mila euro che sono andati in parti uguali a Palermo, Trapani, Agrigento ed Enna.