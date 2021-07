Assemblea regionale siciliana, dal 4 agosto va in vacanza

L'attività parlamentare all'Ars proseguirà ancora la prossima settimana, se necesaario si andrà avanti fino all'inizio della successiva: in ogni caso entro il 4 agosto scatterà la "pausa estiva". L'indicazione è emersa a margine della seduta di oggi durante la quale l'aula ha approvato il disegno di legge "Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura". La prossima seduta è convocata martedì 27 luglio alle ore 16.