Torna la fontana in piazza Romita: domani sera inaugurazione a Floridia

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni e l'intera amminisrazione hanno mantenuto la promessa con gli abitanti di piazza Romita, ridando decorso al piazzale. Nel quartiere Villa è tornata a splendere la storica fontana che in passato era stata sostituota con una statua della Madonna. I residenti hanno chiesto e ottenuto che l'immagine sacra non venga spostata. Domani alle 21 ci sarà l'inaugurazione della fontana. Per l'occasione in piazza Romita si terrà un concerto dei Revolution Talent Show, organizzato dalla Pro Loco di Floridia.

L.M.

(Nella foto gli operai Roberto e Giuseppe Failla a lavoro in piazza Romita)