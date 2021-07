Floridia, muore a 57 anni stroncata da un male incurabile

Quando entrava nelle case delle persone, portava il sorriso, la spensieratezza. Fino all'ultimo ha sperato di potere sconfiggere un male incurabile che da un anno l'ha divorata lentamente. Ma Lucia Di Falco, 57 anni, di Floridia, non è riuscita a vincere la sua battaglia per la vita. E' morta nella sua abitazione questa mattina alle 7, ma le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime 48 ore. Stamane il suo cuore ha cessato di battere tra il dolore del marito, dei figli Vittorio e Francesco, delle nuore ed i nipoti. In vita è stata una donna infaticabile, sempre pronta a sostenere i suoi familiari e le tante persone che le stavano accanto. Un anno fa aveva scoperto di avere un brutto male, ma non si era arresa. Visite mediche, esami a tutto campo ed anche ricoveri. Non c'è stato, però, nulla da fare. Per Lucia Di Falco che ci teneva a dire di essere 'siracusana' e 'floridiana' di adozione, è stata una lotta inutile per la vita. I funerali della collaboratrice domestica verranno celebrati domani pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Francesco a FLoridia.