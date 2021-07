Scatta a Siracusa la Ztl estesa a tutta Ortigia: bus navetta per il centro storico

Parte da domani a Siracusa, per rimanere in vigore fino al 15 ottobre, la nuova ZTL che riguarderà, per la prima volta, l’intera Ortigia. Questa la modifica agli orari di applicazione: dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 2 del giorno successivo; sabato e prefestivi, dalle 17.30 alle 7 della domenica o del giorno festivo; festivi, dalle 10 alle 2 del giorno successivo.

“Stiamo percorrendo questa strada nell'assoluta convinzione che sia quella giusta per la tutela e la valorizzazione del nostro bellissimo centro storico. Ricordiamo che non si tratta di una privazione verso i nostri cittadini, ma della restituzione, a loro e ai tanti turisti che visitano Siracusa, di un gioiello riconosciuto a livello mondiale.

La ricaduta delle scelte che stiamo facendo in questi giorni, con il supporto delle rappresentanze delle diverse categorie, sarà a beneficio di tutti i cittadini che, oltre ad esserne fruitori, avranno la possibilità di incrementare le occasioni di lavoro. I servizi attivati renderanno accessibile Ortigia a tutti. E’ chiaro che verificheremo l’eventuale necessità di aggiustamenti o di modifiche: l'obiettivo non è certamente quello di penalizzare ma quello di migliorarci al pari delle grandi città italiane ed europee. Ne abbiamo i requisiti”: lo dichiarano, in una nota congiunta, il sindaco Francesco Italia, e l’assessore alla Mobilità Maura Fontana.

Per la mobilità, sul Ponte Umbertino viene istituito il senso unico di marcia con direzione corso Umberto I. Sarà mantenuta la corsia preferenziale, in entrata, per i mezzi di soccorso e per le forze di polizia. I veicoli provenienti da Riva della Darsena, giunti in corrispondenza dell’intersezione con il ponte Umbertino, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per corso Umberto I, o proseguire dritto per Riva Forte Gallo.

Sarà consentito il transito per accedere in ZTL ai possessori di pass, appartenenti alle categorie autorizzate; ed ai titolari di abbonamento strisce blu Riva Nazario Sauro e parcheggio Talete. Gli abbonamenti per le strisce blu di Riva Nazario Sauro e per il parcheggio Talete potranno essere rilasciati a chi lavora all’interno della ZTL, a chi vi risiede ed ai turisti che soggiornano all’interno della ZTL. Quelli in essere saranno autorizzati fino alla scadenza.

Potranno transitare, altresì, previo acquisto del ticket al di fuori della ZTL, i veicoli che dovranno recarsi per la sosta nei parcheggi privati regolamentati. Sarà consentito sostare negli stalli bianchi di Riva della Posta, nei parcheggi a gestione privata, nelle strisce blu di Riva Nazario Sauro e all’interno del parcheggio Talete, accedendo all’interno dell’isola di Ortigia prima degli orari di applicazione della Z.T.L.

I residenti e gli aventi diritto al pass, quali i lavoratori in orario ZTL che si trovano nell'area oggetto di ampliamento, possono richiederlo via mail all'indirizzo ufficiogestioneztl@comune.siracusa.it allegando i documenti richiesti.

Le strutture ricettive regolarmente registrate al SUAP del Comune potranno continuare a notificare allo stesso indirizzo mail le targhe dei propri clienti e potranno agevolarne la sosta richiedendo abbonamento al parcheggio Talete all'indirizzo mail mobilitaetrasporti@comune.siracusa.it allegando i documenti richiesti, il bonifico oltre la targa da autorizzare.

In coincidenza con l’avvio della nuova regolamentazione è partito il potenziamento del servizio navette dai parcheggi verso Ortigia. A questo proposito si ricorda che i parcheggi a pagamento sono dotati di parcometri presso cui si potrà pagare la sosta per il tempo desiderato e basterà apporre il tagliando sul cruscotto dell'auto

Per quanto concerne le navette, la “linea blu” gratuita dell’Ast impiega tre mezzi che dal riaperto parcheggio di via Elorina porteranno fino a via Chindemi, subito dopo il ponte Santa Lucia, per poi tornare indietro lungo corso Umberto. L’orario di servizio sarà dalle 17 alle 2,05 del mattino dopo, con una corsa ogni 20 minuti. L’ultima corsa dal parcheggio parte all’1,45; ultima possibilità per rientrare da via Chindemi al parcheggio è alle 1,55. Nelle domeniche la “linea blu” sarà attiva anche nelle altre ore della giornata a partire dalle 8 e sempre con una corsa ogni 20 minuti.

Orari simili e stessa durata di percorrenza per la “linea rossa” già attiva da qualche settimana: due navette che collegano il parcheggio Von Platen con Ortigia. Funziona sette giorni su sette, dalle 17 alle 2,30 del mattino successivo e ultima partenza da via Von Platen alle 2,10. Alle 2,20 in via Chindemi si potrà prendere l’ultima corsa per il parcheggio.

Infine la “linea verde”, un autobus di 6 metri, quindi più piccolo, che percorrerà il periplo di Ortigia: sarà in funzione tutti i giorni con partenza dal parcheggio Talete e fermate in via Mazzini, largo Aretusa e belvedere San Giacomo. La prima corsa è alle 20 e poi ogni 20 minuti fino alle 2,20.