Mense Isab di Priolo, accordo raggiunto con Innova per 20 lavoratori

Salvati oltre 20 posti di lavoro nelle mense Isab di Priolo chiuse da oltre due mesi. La sinergia messa in campo dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uiltucs ha rinforzato l’interesse della Innova Spa al subentro Soc Coop Cot che abbandona quindi l’appalto. “Per noi oggi è un giorno positivo, qualche mese fa abbiamo cominciato a temere il peggio per questi lavoratori ed invece siamo riusciti a garantire un cambio appalto a parità di condizioni non affatto scontato e dove ognuno è stato chiamato a responsabilità sociale.” Questo il commento di Alessandro Vasquez ed Anna Floridia, rispettivamente segretari generali della Filcams cgil e della Uiltucs che non perdono occasione per rimarcare l’importanza ed il ruolo del sindacato unitario. “ Siamo contenti del rilancio che la Innova ha annunciato di portare al sito e siamo sicuri che con l’ausilio della professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici, le mense possano tornare a servire sempre più utenza.”