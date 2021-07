Il Comune di Floridia riduce la Tari per le aziende in affanno

L'amministrazione comunale di Floridia ha stanziato 86 mila euro per ridurre la Tari per favorire tutte quelle attività economiche piegate dalla pandemia. Si tratta di aziende che hanno abbassato la saracinesca nell'ultimo anno, oppure che hanno ridotto sostanzialmente il loro fatturato. "La ripresa economia di Floridia - scrive in un post il sindaco Marco Carianni - passa dal sostegno che la nostra amministrazione dà alle piccole e medie imprese che restano il pilastro importante della nostra economia".