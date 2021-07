Perde il controllo della moto e si schianta su una ringhiera: morto a Catania

Incidente stradale mortale a Catania dove un uomo di 35 anni, Luca Cardì, alla guida di uno scooter, si è schiantato contro la transenna di un cantiere. E' avvenuto in via Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno fatto i rilievi necessari per stabilire la dinamica di quanto accaduto. L'uomo e' morto sul colpo. L'incidente mortale si è verificato a pochi metri dell'ospedale Garibaldi Nesina di Catania.