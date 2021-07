Cooperazione, a Vittoria una delegazione romena in visita a Palazzo Iacono

Rafforzare la rete di cooperazione e di scambio tra il Comune di Vittoria e l’associazione CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud di Palermo, per migliorare le condizioni di vita dei rumeni che vivono e lavorano nelle campagne dell’Ipparino.

La Commissione straordinaria ha ricevuto, ieri alla Sala delle Capriate, una delegazione di romeni dell’associazione Imago Mundi. All’incontro erano presenti, Costin Dedu esperto, formatore in Politiche Giovanili di livello nazionale ed europeo, presidente dell’associazione rumena Imago Mundi, creata nel 2008 in un’area rurale della Romania e specializzata nel contrasto della violenza, della discriminazione e a sostegno dell’empowerment giovanile. L’esperto era accompagnato da Aura-Elena Constantinescu, anch’essa membro dell’associazione Imago Mundi.

Nel corso dell’incontro, a cui ha preso parte anche Giorgio La Malfa, dirigente delle politiche sociali del Comune, è emersa la volontà di avviare una collaborazione tra l’ente e l’associazione con attività future che possano essere d’aiuto per l’inclusione sociale dei tanti rumeni presenti sul territorio.

Nell’ambito del progetto europeo “REChubs” portato avanti dall’associazione CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud di Palermo, l’idea è quella di avviare dei progetti efficaci e congiunti con il Comune di Vittoria. Già in cantiere sono pronte diverse iniziative che prenderanno il via proprio a settembre.

Il CISS è presente sul territorio da circa una anno. Il progetto mira a sostenere l’inclusione dei minori stranieri con gli strumenti del gioco, dell’educazione non formale ma anche un approccio psico-sociale con l’intervento di professionisti che si occupano dell’area educativa e sociale.

“Attivare nuovi interventi per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e favorire l’assistenza e l’integrazione della folta comunità rumena, composta soprattutto da donne, presente sul territorio è un obbiettivo fondamentale da raggiungere” - ha commentato la Commissione straordinaria.

Porre in essere strumenti atti a salvaguardare la dignità umana nei rapporti di lavoro subordinato. Ed evitare nel modo più assoluto spregevoli ed odiosi comportamenti che ledono la dignità umana e sociale delle migliaia di cittadini stranieri che contribuiscono in maniera straordinaria allo sviluppo economico nel settore della produzione agricola del territorio ipparino”,- ha concluso il Commissario Filippo Dispenza.

Intanto la Commissione straordinaria esprime cordoglio per le due vittime della strada. Due rumeni, marito e moglie, in sella ad uno scooter che si sono scontrati con un'auto lungo la strada provinciale Chiaramonte -Acate, la scorsa notte.