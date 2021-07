Modica, il 26 luglio la ripavimentazione della Statale 115 – Dente Crocicchia

Lunedi 26 luglio partiranno i lavori di ripavimentazione del tratto della SS115 compreso tra il Ponte Guerrieri e lo svincolo Dente Crocicchia. Oltre al nuovo manto stradale che andrà a sostituire quello particolarmente danneggiato, verranno interessate dai lavori anche le uscite per Scardacucco e Quartiere Dente. Inoltre verrà installata nuova segnaletica sia orizzontale che verticale. Per tale motivo si invitano gli automobilisti, ove possibile, ad utilizzare vie alternative bypassando il tratto interessato dai lavori al fine di non intasare la circolazione che subirà inevitabilmente dei rallentamenti a causa dei lavori.