Tamponi all'aeroporto di Catania, 7 passeggeri risultano positivi

Nell'aeroporto di Catania in tre giorni nella nuova area allestita sono stati fatti ai passeggeri in transito circa 700 tamponi, sette dei quali risultati positive al Covid-19. Per tutti è stato disposto il sequenziamento. I passeggeri risultati positivi provenivano da Spagna, Malta e Grecia. Lo rende noto il commissario per l'emergenza Covid a Catania Pino Liberti, che annuncia anche che dalla prossima settimana, grazie ad un camper attrezzato, la somministrazione in provincia diventerà ancora più capillare e si potranno raggiungere luoghi di aggregazione e le località più remote e lontane dai centri vaccinali. La struttura mobile, con medici e informatici, sarà attiva per tutta l'estate. "L'attenzione è massima - spiega Liberti - e il lavoro del mio ufficio prosegue su più fronti: info point in tutta la provincia per fornire informazioni a tutto campo e facilitare le prenotazioni, drive in sempre attivi a Catania e Acireale per i tamponi su base volontaria, nuovi punti vaccinali che si affiancano agli hub e agli altri siti già operativi".