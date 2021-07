Vela, già 52 equipaggi iscritti alla regata Palermo - Montecarlo

A meno di un mese dalla partenza della Palermo-Montecarlo, la regata d'altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in con la collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda, sono già 52 le imbarcazioni iscritte, con una forte rappresentanza di scafi stranieri. Il record d'iscritti, 57, è del 2019. La regata partirà il 21 agosto alle 12 dal golfo di Mondello. Ci sarà anche 100' Arca Sgr del Fast and Furio Sailing Team, vincitore in tempo reale delle recenti 151 Miglia-Trofeo Cetilar e Giraglia Rolex Cup, armato per l'occasione da Guido e Adalberto Miani dello Yc de Monaco (skipper Furio Be-nussi). Il record di percorrenza della regata, stabilito nel 2015, è di Esimit Europa 2 con il tempo di 47 ore, 46 minuti e 48 secondi. "La Palermo-Montecarlo 2021 - dice Agostino Randazzo, presidente del Circolo della vela Sicilia - sarà un'edizione speciale per tanti motivi e il più importante è sicuramente il ricordo di Piero Majolino, che ci accompagnerà lungo le miglia della rotta. Con lui abbiamo vissuto tutte le edizioni della regata, oltre a tantissime altre esperienze, e sono sicuro che la partenza sarà un momento molto emozionante, perché il nostro pensiero non potrà che andare a Piero". Tappa del Campionato italiano Offshore della Federazione italiana vela e dell'Ima Mediterranean Maxi Offshore Challenge, la Palermo-Montecarlo si svilupperà lungo una rotta di circa 500 miglia che prevede il passaggio obbligatorio alle Bocche di Bonifacio in un gate gestito dallo Yc Costa Smeralda, prima del-la risalita verso l'arrivo fissato davanti al Principato di Monaco.