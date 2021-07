Ragusa, Nello Dipasquale in ospedale in Sardegna contagiato dal covid

Nello Dipasquale, ex sindaco di Ragusa e attuale deputato regionale del PD, è stato ricoverato a causa del Covid in un ospedale della Sardegna nonostante avesse ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Dipasquale racconta di essersi contagiato all’Ars, durante la riunione della V Commissione. Probabilmente, facendosi forza grazie al vaccino ricevuto, deve aver dimenticato di sanificare il microfono dopo l’intervento del collega poi risultato infetto. Pochi giorni dopo, durante la sua vacanza in Sardegna, sono apparsi i primi sintomi: febbre, tosse, spossatezza. “Per fortuna il vaccino ha evitato l’interessamento polmonare, – racconta – ma una mia debolezza bronchiale mi ha costretto a grandi difficoltà. In ospedale sono rimasto per due settimane in osservazione, che poi sono coincise con i festeggiamenti e il dopo festeggiamenti per la vittoria agli Europei di calcio”. Durante il ricovero, accanto a lui, solo giovani che avevano contratto il virus. “Chi dice che sotto i 40 anni il vaccino non serve non sa di cosa parla, – afferma – perché questo virus sta dimostrando il contrario”. “Fate il vaccino, ignorate i social”, conclude.