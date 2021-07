Tenta di rubare un motorino all'ospedale di Avola: preso e arrestato

I Carabinieri della Stazione di Avola hanno tratto in arresto un avolese già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, colto nella flagranza di tentativo di furto di un ciclomotore.

Un militare libero dal servizio, transitando nei pressi del locale ospedale “G. Di Maria”, ha visto l’uomo armeggiare con fare sospetto vicino ad un motorino in sosta nel parcheggio della struttura sanitaria ed ha subito contattato il proprio comando per far svolgere un controllo. Giunta sul posto una pattuglia di Carabinieri in divisa, il sospetto è stato fermato rilevando che effettivamente stava tentando di rubare il motorino. Grande è stata la riconoscenza del proprietario del mezzo, che del tutto ignaro di quanto stava succedendo avrebbe avuto un’amara sorpresa se i Carabinieri non fossero stati tanto solleciti. Espletate le formalità, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’A.G. aretusea.