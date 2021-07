Pozzallo, "Irene of Boston": concerto di Francesco Cafiso sabato 31 luglio

Lo storico veliero britannico “Irene of Boston”, costruito in Cornovaglia nel 1914 e, dopo viaggi decennali nel mondo, approdato per sempre a Pozzallo, tornerà a solcare le onde. Non saranno quelle del mare ma quelle sonore. Un nuovo viaggio che rappresenta una rinascita, una nuova vita, in un mare senza tempeste, pieno di note e di sonorità mediterranee.

Un percorso in musica che sarà dettato dall’estro artistico del sassofonista internazionale Francesco Cafiso. A quell’antico veliero ha voluto dedicare il suo ultimo disco “Irene of Boston” registrato con la London Symphony Orchestra. Un itinerario che idealmente riparte dalla “Balata”, quel luogo dove si è fermata eternamente l’imbarcazione. L'ingresso al concerto è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione già attiva presso lo Spazio Cultura Assenza. Il numero di posti è limitato e per tale ragione è stata organizzata una diretta social che permetterà di seguire l’evento da ogni parte del mondo. Sul palco anche il pianista Mauro Schiavone e il pittore Giovanni Robustelli per una performance d’arte estemporanea sulle onde delle sonorità mediterranee. Il concerto, promosso dal Comune di Pozzallo, è in programma sabato 31 luglio, alle 21.