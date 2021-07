Da Aosta a Ragusa manifestazioni anti Green pass: no all'obbligo vaccinale

Manifestazioni simultanee in molte città italiane sono state convocate attraverso Facebook e alcuni canali Telegram da gruppi che si dichiarano contro "il passaporto schiavitù e l'obbligo vaccinale". L'appuntamento è per domani alle 17:30. I promotori, che affermano di essere inseriti in una mobilitazione mondiale chiamata in contemporanea, la "World Wide Demonstration", annunciano iniziative in una cinquantina di località, da Roma ad Aosta, da Ragusa a Trieste. Le manifestazioni in Italia sono dirette "contro il passaporto schiavitù (così viene definito il Green Pass - ndr), gli obblighi vaccinali, la truffa Covid, la dittatura".

Intanto migliaia di persone sono scese in piazza nel centro di Torino per dire no al Green pass, nel giorno in cui il consiglio dei Ministri ha ampliato l'utilizzo del documento. Durante l'iniziativa in Piazza Castello si sono levati cori di dissenso, da parte dei manifestanti che protestano contro il green pass e l'obbligo vaccinale, quando dal palco è stato fatto il nome del generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza.