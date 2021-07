Proteste per l'ospedale di Noto, forfait di Musumeci e Razza

Una quindicina di persone davanti al teatro comunale di Noto sta attendendo l'arrivo del presidente della Regione Nello Musumeci e dell'assessore Ruggero Razza. Protestano per la rifunzionalizzazione dell'ospedale Trigona di Noto che secondo loro è stato privato di tutte le funzioni vitali, come i reparti di ginecologia e ostetricia, o il pronto soccorso che ha ridotto l'orario (8-20) e ha di fatto impoverito l'offerta sanitaria del territorio nella zona sud siracusana. Il direttore generale dell'Asp Salvatore Lucio Ficarra si è fermato per parlare con loro cercando di capire le ragioni della protesta.

Da quando si è appreso, nè il governatore, nè Razza si sono presentati a nella capitale europea del barocco.