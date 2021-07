Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le vittime, 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Sono 1.307 i ricoverati con sintomi, in aumento di 70 rispetto a ieri.

I dimessi ed i guariti sono invece 4.120.846, con un incremento di 1.239 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 58.752, in aumento di 3.886 unità nelle ultime 24 ore.