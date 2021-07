Covid: nel Ragusano sale ancora il numero dei contagi (827), morta 61enne

Continua a salire il numero dei contagi da Covid nel Ragusano. Aumentano i ricoveri in ospedale e crescono anche i decessi che raggiungono quota 278: nelle ultime 24 ore è morta una donna 61enne di Pozzallo. Secondo i dati dell'Asp del 23 luglio le persone positive al coronavirus sono 827: 797 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. I guariti sono 12.648 mentre i morti sono 278. Vittoria fa registrare il maggior numero di persone positive (238), seguita da Ragusa (172), Santa Croce Camerina (112), Comiso (93). Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 10 Acate,

7 Chiaramonte Gulfi, 93 Comiso, 6 Giarratana, 13 Ispica, 37 Modica, 1 Monterosso, 75 Pozzallo, 172 Ragusa, 112 Santa Croce Camerina, 33 Scicli, 238 Vittoria.