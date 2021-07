Gianni Polizzi e Giuseppe Fernandez lasciano la dirigenza del Club Calcio Vittoria 2020: continueremo a sostenere il calcio vittoriese

Gianni Polizzi (nella foto) e Giuseppe Fernandez lasciano il Vittoria. Alla vigilia del nuovo anno sociale, che il Vittoria affronterà ripartendo dal campionato di Promozione, i due vicepresidenti abbandonano la compagine societaria del Club Calcio Vittoria 2020, che avevano fondato lo scorso anno insieme ad altri imprenditori e professionisti vittoriesi.

I due imprenditori, il primo alla presidenza della “Promotergroup spa”, il secondo alla guida della “Nuova Sud Imballaggi srl” e dell’industria conserviera “Hybla srls”, hanno spiegato le ragioni della loro scelta: «Per motivi personali – affermano - ma soprattutto per gli impegni imprenditoriali e lavorativi, lasciamo la dirigenza della società “Club Calcio Vittoria 2020”. Non ricopriremo alcun ruolo dirigenziale, ma non faremo mancare il nostro supporto ed il nostro sostegno, anche finanziario, alla società. Auspichiamo anzi che altri imprenditori, come noi, si avvicinino al calcio vittoriese e diano il loro contributo per sostenere la nuova stagione e riportare in auge la tradizione biancorossa. Insieme ad altri, abbiamo contribuito a far ripartire il calcio a Vittoria, dopo l’assenza di qualche anno, fondando l’anno scorso la nuova società. Ora, non potremo più essere impegnati in prima linea perchè gli impegni di lavoro, in questo momento, ce lo impediscono. Ma saremo sempre al fianco della società».