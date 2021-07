Atto politico dei Commissari a Pachino, nuovi locali per la polizia di Stato

I Commissari straordinari al Comune di Pachino, con i poteri della giunta, entrano a gamba tesa sulla vita amministrativa e politica della città. A poco più di due mesi dalle elezioni amministrative, hanno deliberato il trasferimento del Commissariato di pubblica sicurezza dagli attuali locali di via Tafuri al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di contrada Cozzi. La delibera è stata firmata da Vincenzo Lo Fermo, Carmelo Musolino e Rosanna Malemi, con i pareri favorevoli dei responsabili , servizi tecnici e finanziari dell'Ente, Vincenzo Giuliano e Vincenzo Blundo.

Nella delibera viene ricostruito l'iter della caserma, opera di Protezione civile costruita tra il 2010 ed il 2012 e poi concessa in comodato d'uso gratuito dal sindaco dell'epoca al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa.

I Commissari scrivono nella delibera di richieste per i nuovi locali da parte della Questura di Siracusa per l'inadeguatezza pure logistica di quelli attuali. Così i Commissari hanno deciso nella delibera di frazionare l'immobile: la polizia di Stato andrebbe nell'area laterale di sud - ovest e primo piano, ed i volontari dei vigili del fuoco nella parte Nord est della struttura.

La delibera dovrà adesso seguire un iter che non si prevede celere. Bisognerà dare mandato al settore Lavori Pubblici, di avviare la procedura per l’indizione della conferenza di servizio e acquisire il definitivo assenso sulle specifiche destinazioni d'uso dei locali della polizia, dei pompieri e gli uffici comunali d Protezione civile. Serviranno anche dei fondi per le opere di ristrutturazione e adeguamento dei locali. La nuova amministrazione che si insedierà dopo il voto del prossimo 10 ottobre, potrebbe pensarla diversamente dai commissari. Ovvero realizzare di sana pianta i locali del Commissariato, realizzando una struttura al servizio dell'intera comunità, sotto ogni punto di vista.